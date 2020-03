Großbritannien rechnet mit einem Shutdown von sechs Monaten

Bis Montag sind in Großbritannien 1200 Menschen an den Folgen der Covid-19-Lungenkrankheit gestorben, darunter mindestens zwei Ärzte. Die Regierung steht unter starkem Druck: In einer Umfrage meinten 56 Prozent der Briten, dass Johnson hätte schneller durchgreifen müssen. 57 Prozent wollen noch striktere Regeln als die seit einer Woche geltenden Ausgangsbeschränkungen.

Keine Masken

Im ganzen Land mangelt es an mangelt an Schutzausrüstungen wie Masken. Derzeit können nicht einmal 10.000 Menschen pro tag getestet werden. Deshalb sind in einigen Krankenhäusern bereits 50 Prozent der Belegschaft ausgefallen. Entweder weil die Ärzte und Schwestern Corona-ähnliche Symptome haben oder aber zu krank zum Arbeiten sind. Nur 42 Prozent der Ärzte und Pfleger haben die notwendige Ausstattung. Medien berichten, über NHS-Mitarbeiter, die sich Masken aus Baumarkt-Material basteln oder auf eigene Kosten aus China bestellen.

Ein anderer Schwachpunkt sind die fehlenden Intensivbetten. Baufirmen und Soldaten bauen derzeit ein Messegelände im Osten-Londons zum Corona-Krankenhaus um.

Notspitäler

Das NHS Nightingale, benannt nach der berühmten Krankenschwester Florence Nightingale, soll bereits in den nächsten Tagen die ersten 1000 von 4000 geplanten Betten bereitstellen. Im nahe gelegenen Flughafen London City könnten dann Notfallpatienten aus dem ganzen Land gelandet werden.