Corona-Spontanhilfe: Wenn einem plötzlich das Geld ausgeht

Zum ersten Mal in ihrem Leben musste Sabine (40, Name von der Redaktion geändert, Anm.) aus Wien vergangenen Mittwoch um Unterstützung bitten – bei einer Hilfsorganisation. Sie hat sich nicht mehr anders zu helfen gewusst.

Sabine ist alleinerziehend, sie hat zwei Söhne und war geringfügig in einer Wiener Diskothek angestellt. Bis zur Corona-Krise. Dann musste der Club, in dem sie arbeitete, zusperren und Sabine wurde – mit Aussicht auf Wiedereinstellung – gekündigt. Wenig später ist ihr das Geld ausgegangen.

Sabine ist kein Einzelfall. Im März ist die Arbeitslosigkeit in Österreich auf 12,2 Prozent gestiegen, mehr als eine halbe Million Menschen hat derzeit keinen Job. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz hat der KURIER deshalb eine Hilfsaktion gestartet (siehe Info-Kasten).

Gutscheine

Über die individuelle Spontanhilfe unterstützt das Rote Kreuz Menschen, die in Not geraten sind. Die Organisation verschenkt Gutscheine, die im Supermarkt eingelöst werden können, übernimmt die Miete oder die Stromrechnung und bietet finanzielle Beratung an.

Derzeit bekommt das Rote Kreuz etwa doppelt so viele Anfragen für die Spontanhilfe wie in Nicht-Krisenzeiten. „Wir spüren eindeutig, dass immer mehr Menschen unsere Hilfe benötigen. Auch immer mehr, mit denen wir noch nie in Kontakt waren“, sagt Imre Siska, Leiter der Spontanhilfe beim Roten Kreuz. Er erwartet, dass die Zahlen im April nochmals steigen. Denn zumindest manche haben im März noch (teilweise) ihren Lohn bekommen.