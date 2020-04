Corona-Spontanhilfe mit dem Roten Kreuz

Der KURIER hat eine lange Tradition, in Notlagen helfend einzuspringen. Daher bemühen wir uns auch in dieser Krise, Menschen unter die Arme zu greifen, die durch den Stillstand von großen Teilen der Wirtschaft existenziell bedroht sind. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz haben wir uns zur Corona-Spontanhilfe entschlossen – Motto: „zusammenhalten“. Mehr darüber erfahren Sie hier.

Dass Ihre Spende, liebe Leserinnen und Leser, und damit auch die Hilfe wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird, dafür garantierten Tausende freiwillige Rotkreuz-Mitarbeiter. Hut ab vor deren Arbeit! Danke für Ihre Spende unter kurier.at/corona-spontanhilfe.

Und noch etwas: Wir wollen Ihnen diese schwierige Phase so angenehm wie möglich gestalten. Daher finden Sie am Montag in Ihrem KURIER eine Extra-Beilage mit Rätsel, Spiel und Spaß für Jung und Alt. Idee und Umsetzung kamen von unserem Chef vom Dienst Harry Eggenberger, der vorvergangene Woche seine Homeoffice-Tage dafür nutzte und viel Herzblut hineinfließen ließ. Jetzt arbeitet er in „Team B“ wieder im Newsroom. Freuen Sie sich auf Montag!