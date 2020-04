So feiern die heimischen Promis Ostern in der Corona-Krise

„Sehr reduziert“ wird auch Mimin Ursula Strauss das Osterfest verbringen. „Wir, also meine Mutter, Schwiegermutter, mein Mann und ich werden uns in den Garten setzen und vielleicht die Grillsaison eröffnen. Im Haus halten wir Abstand und versuchen wirklich immer nur 15 Minuten im selben Zimmer zu sein“, erklärt sie ihren Umgang mit der Krise. „Normalerweise wäre die ganze Familie am Nachmittag da und wir würden nach dem Eier und Nesterl suchen Boccia spielen, gut essen und trinken und uns an der Tatsache freuen, dass alle vereint sind.“