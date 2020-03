Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Infiziert mit dem Coronavirus: "In der ersten Nacht habe ich geweint". Eine der ersten erkrankten Personen berichtet über das Leben in Quarantäne, die Angst vor dem Virus – und Probleme mit der Post ( mehr dazu hier ).

Flüchtlinge: Kogler will Kurz von Aufnahmen überzeugen. Der Vizekanzler möchte Kanzler Kurz von der Aufnahme besonders hilfsbedürftiger Flüchtlinge aus den griechischen Lagern überzeugen. Es gelte jetzt vor allem, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Kranke herauszuholen, so Kogler ( mehr dazu hier ).

Schredder-Affäre: Ermittler war der Staatsanwaltschaft suspekt. Im Mai - kurz vor dem Misstrauensantrag - wurden fünf Festplatten von einem Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes geschreddert. Wie nun bekannt wurde, war einer der Polizisten, der im Vorjahr in der Affäre ermittelte, ÖVP-Kandidat bei einer Gemeinderatswahl in Niederösterreich ( mehr dazu hier ).

Dow Jones mit höchstem Punkteverlust in der Geschichte. Prozentuell stärkstes Minus seit dem Jahr 2008 - punktemäßig schloss der Index an der New Yorker Börse gar mit dem größten Verlust in seiner Geschichte (mehr dazu hier).