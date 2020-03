Coronavirus: Zwei neue Fälle in Tirol

Tschechien hat laut Zeitungsbericht mit Kontrollen von Einreisenden an den Grenzen zu Österreich und Deutschland begonnen. Seit Montag um 7.00 Uhr messen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken an zehn ausgewählten Grenzübergängen stichprobenartig die Körpertemperatur. Unterstützt werden sie dabei von Polizei und Zoll. Auch Polen misst mittlerweile an der Grenze zu Deutschland und Tschechien Fieber.

In Deutschland gab es die ersten beiden Toten infolge einer Coronavirus-Infektion zu beklagen. Beide Fälle starben im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Infektionen ist in Deutschland laut John Hopkins Universität auf mittlerweile 1.151 gestiegen.

Das österreichische Personal in den Zügen der ÖBB fährt zudem nur mehr bis zur Grenze. "Dann wird der Zug an italienisches Personal übergeben", hieß es seitens der ÖBB. In den österreichischen Zielbahnhöfen werden die Züge dann professionell gereinigt und desinfiziert.

In Österreich wurden weitere Maßnahmen getroffen, um ein weiteres Übergreifen des Virus aus Italien zu erschweren. Am Dienstag wird in Kärnten und in Tirol an den Grenzübergängen zu Italien Fieber gemessen. In Kärnten werden mehrmals in der Woche punktuelle und unangekündigte Kontrollen vorgenommen, wobei der Straßen- und der Zugverkehr gleichermaßen betroffen sind. Überprüft wird an Autobahnen, Bundesstraßen und das Schienennetz in den Bezirken Hermagor und Villach-Land.

In Tirol stieg die Zahl gleich um 18 Fälle, in dem Bundesland gab es am Nachmittag insgesamt 25 Betroffene. In der Steiermark wurden 16 Menschen positiv getestet, in Oberösterreich elf, in Salzburg neun, im Burgenland vier, in Vorarlberg drei und Kärnten eine Person.

Die Zahl der Personen, die mit dem neuen Coronavirus infiziert sind, ist in Österreich deutlich gestiegen. Von 112 Fällen kletterte sie im Laufe des Montag auf 142 positiv getestete Menschen. Die meisten Fälle gab es laut Gesundheitsministerium mit 36 Betroffenen in Niederösterreich, Wien folgte mit 35.

Konkret schreibt die Hochschule auf ihrer Website, dass ab 10. März 2020 keine Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. in den Universitätsräumlichkeiten stattfinden, sondern soweit das möglich ist, via Internet abgehalten werden.

03/09/2020, 9:53 PM | Karl Oberascher