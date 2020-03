EU-Krisentreffen mit Erdogan brachte keine Entspannung

„Jetzt werden wir analysieren, welche Teile des Abkommens nicht umgesetzt wurden und warum“, sagte von der Leyen nach dem Gespräch. Mit der Klärung dieser Meinungsverschiedenheiten sind nun EU-Außenbeauftragte Borrell und der türkische Außenminister Cavusoglu beauftragt.

Erdogan wirft der EU vor, sich nicht an das vor vier Jahren abgeschlossene Abkommen gehalten zu haben: Zu wenig Geld, zu wenig übernommene syrische Flüchtlinge und zudem keine Unterstützung beim Vorgehen der Türkei in Syrien. Um die EU zu einer Reaktion zu zwingen, öffnete der türkische Präsident für Tausende Migranten seine Grenzen nach Griechenland – und sorgte so für die größte Flüchtlingskrise seit 2015. Tausende Menschen sind nach wie vor im Grenzgebiet gestrandet, die Tore in die EU bleiben für sie zu.