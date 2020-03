KURIER-Reporter: "So nahm ich die Ereignisse an der Grenze wahr"

„Ich könnte jederzeit in die Türkei fahren – sollte das gewünscht sein“, schrieb ich in die Whatsapp-Gruppe der Redaktion. Keine fünf Minuten später läutete das Handy. Freigabe erteilt, ich solle den nächsten Flieger nach Istanbul nehmen. Für eine solche Aufgabe ist ein Fotograf dringend erforderlich – ich rief Jürg Christandl an, mit dem ich bereits in Hongkong ein Team gebildet hatte. Auch er war sofort bereit. Am frühen Abend schon saßen wir im Flugzeug nach Istanbul.

Es war vier Uhr Früh, als wir Edirne mit unserem Mietauto erreichten, halb fünf, als wir in unserem Hotel ins Bett fielen. Sechs Uhr, als wir aufstanden und zur Grenze fuhren. Wo uns jetzt die Polizei den Zutritt verweigert.

Noch haben wir ja Zeit, beruhigen wir uns. Nur im Umkreis Parakules reicht das türkische Staatsgebiet über die Mariza, ansonsten bildet der Fluss eine natürliche Grenze zwischen beiden Staaten.