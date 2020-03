Unter gestrandeten Flüchtlingen: "Erdogan hat uns verarscht"

Es geht wieder zurück, vorbei an Lagern, die in den vergangenen Stunden und Tagen beim Grenzübergang in der Nähe der Stadt Edirne entstanden sind. Hunderte Flüchtlinge und Migranten sammeln sich um Lagerfeuer, hacken Holz, warten. Die Nacht haben sie bei Temperaturen um den Nullpunkt verbracht, der Raureif auf den Feldern schmilzt nur langsam in der Morgensonne.