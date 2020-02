Flüchtlinge aus Türkei: Europa in höchster Alarmstimmung

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex bezeichnet die Lage als „besorgniserregend“. Sie steht mit den Regierungen in Athen und Sofia in Kontakt, um bei Bedarf so rasch wie möglich Verstärkung zu schicken. Die Hälfte der verfügbaren Frontex-Mannschaft war am Samstag in der Region im Einsatz: Rund 30 Frontex-Beamte waren in der betroffenen Evros-Region stationiert, 380 auf den griechischen Inseln; weitere 70 in Bulgarien.

Unverändert stark bleibt indessen auch der Zustrom der Flüchtlinge auf die griechischen Inseln. Seit Anfang des Jahres sind bereits 6.000 Migranten auf die ohnehin längst überfüllten und überforderten griechischen Ägäisinseln übergesetzt.