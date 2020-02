Erdoğan kann in Syrien nur auf Terroristen zählen

Somit ist Erdoğan klar, welches Risiko er mit seinem Angriff in Idlib eingeht: Er riskiert eine Eskalation mit Russland – und steht im Großen und Ganzen alleine da, zumindest ohne die NATO: Ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg wiederholte am Freitag gebetsmühlenartig die „Solidarität der NATO-Länder“, sein „Beileid für die Hinterbliebenen der gefallenen Soldaten“ (33 türkische Soldaten starben Donnerstagabend) und forderte Russland und Assad auf, die Bombardements in Idlib einzustellen.

Militärische Unterstützung des Verteidigungsbündnisses wird Erdoğan in Syrien nicht erhalten. Der berüchtigte Artikel 5 – der NATO-Bündnisfall – kommt erst zum Tragen, wenn ein NATO-Mitgliedsstaat angegriffen wird. Und nicht bei einem Angriffskrieg, wie ihn die Türkei in Syrien führt.

Dass es zu einem handfesten Konflikt zwischen Russland und der Türkei kommt, ist unwahrscheinlich. Allerdings hat der Russlands Präsident Putin andere Möglichkeiten: Würde er wie 2016 einen Urlaubsboykott gegen die Türkei aussprechen, würde das den türkischen Tourismus abermals massiv schädigen.