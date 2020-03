Brennpunkt Lesbos: Unhaltbare Zustände "für Flüchtlinge und für uns"

Ausnahmezustand

Seit Wochen ist Lesbos im Ausnahmezustand, die Bevölkerung begehrt auf. Berichte von Angriffen angeblicher Faschisten auf Journalisten, Helfer und Migranten haben das Klima zusätzlich angeheizt.

„Faschisten? Nein, das sind keine Faschisten, das sind Vollidioten,“ sagt ein griechischer Ladenbesitzer auf Lesbos zum KURIER.

Er hat sein Geschäft am Hafen von Mytilini, der in den vergangenen Tagen Schauplatz von Demonstrationen gegen Flüchtlinge und Migranten war. Alte Männer sitzen in Kaffeehäusern, Familien kaufen ein.

Vorfälle wie den obigen sind sie gewöhnt, sie gehören zum Alltag.

Außer Kontrolle ist die Situation am Mittwoch definitiv nicht. Doch gut ist sie für die Wenigsten auf der ehemaligen Touristeninsel.

„Es ist unhaltbar. Für sie und für uns“, sagt der Ladenbesitzer. „Wir hatten die Wirtschaftskrise, seit fünf Jahren haben wir die Flüchtlingskrise. Die Flüchtlinge wollen hier nicht bleiben, dürfen aber nicht weg. Natürlich führt das auch in der Bevölkerung zu Unmut.“