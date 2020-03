Gestrandete Migranten verzweifeln: "Wir sind Spielfiguren des Westens"

Während sich die Lage direkt am Grenzzaun immer mehr verschärft, herrscht nur wenige hundert Meter davor Alltag in den provisorischen Lagern der Migranten und Flüchtlinge: Eine lange Reihe bildet sich vor der Essensausgabe des Roten Halbmonds, Kinder suchen die verdorrten Maisfelder nach Maiskolben ab, Menschen sitzen an kleinen Lagerfeuern zusammen. Nach wie vor sind sie davon überzeugt, bald nach Europa zu kommen.

"Ich kann euch Europäer verstehen, aber..."

Andere wissen, dass das so bald nicht passieren wird: "Sie haben mir alles genommen!", sagt ein älterer Herr, der soeben von den griechischen Behörden zur Grenze zurückgebracht wurde. Er hat eine Platzwunde über dem linken Auge, seine Hände sind verschrammt. Ihm fehlen die Schuhbänder.

Ihm folgen einige junge Afghanen, denen dasselbe widerfahren ist. "Ich kann euch Europäer verstehen, aber verdammt, ich musste aus Afghanistan fliehen. Die bringen mich dort um", sagt er aufgebracht. "Und jetzt sind wir Spielfiguren in einem Spiel, das vom Westen mit seinem Afghanistankrieg begonnen wurde."