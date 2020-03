Rechtsradikale "übernehmen" Lesbos und verprügeln Menschen

Der Spiegel bestätigt die Geschichte in einer Reportage: Als ein Flüchtlingsboot am Pier vor Anker gehen will, stehen dort Hunderte wütende Menschen. Sie singen die griechische Nationalhymne, hindern das Boot am Anlegen und errichten mit Ästen an der Küste Straßensperren. Dort halten sie zudem "Verdächtige" fest, verhören sie und lassen die Fäuste sprechen.

Flüchtlinge durchlöcherten eigenes Boot - Kleinkind ertrunken

Beim Untergang eines weiteren Schlauchbootes vor Lesbos ist am Montagvormittag ein Kleinkind ertrunken. Wie das griechische Fernsehen (ERT) berichtet, war das Opfer an Bord eines Schlauchbootes mit 48 Geflüchteten aus der Türkei gekommen.

Als die Migranten ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache sahen, durchlöcherten sie das Schlauchboot, um als Schiffbrüchige gerettet zu werden, hieß es. Die Küstenwache ist dann verpflichtet, die Menschen aufzunehmen und sie nach Griechenland zu bringen. Das Boot ging unter. Die Küstenwache habe die Flüchtenden geborgen, hieß es weiter. Für das Kind kam aber jede Hilfe zu spät, berichtete der Staatsrundfunk.