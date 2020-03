Fataler Irrtum: Warum Schildkröten und Fische Plastik fressen

Fatale Fehleinschätzung

„Wir gehen schon seit längerer Zeit davon aus, dass die Meereslebewesen nicht nur vom Aussehen, sondern auch vom Geruch von Plastikmüll angezogen werden“, erklärt dazu der Meeresbiologe und Zoologe Gerhard Herndl von der Universität Wien.

Immer wieder sterben Schildkröten an gefressenem Plastik, oder sie verheddern sich im Müll, der im Meer treibt. Lange Zeit gingen die Forscher davon aus, dass die Tiere das Plastik wegen des Aussehens mit Beutetieren verwechseln – zum Beispiel Plastiksackerln mit Quallen.

Die US-Forscher setzten bei ihrer Studie in Florida 15 junge, in Gefangenschaft aufgezogene Unechte Karettschildkröten (lateinisch Caretta caretta) auf unterschiedliche Gerüche an. Sie beobachteten dann detektivisch ihr Verhalten.

Die Gerüche haben sie durch ein Rohr über ein kleines Becken eingeleitet. Das anziehende Aroma bestand aus dem Duft von Fisch und Garnelen sowie aus dem Geruch von Plastik, an dem sich Mikroben, Algen, Pflanzen und Kleintiere abgelagert hatten. Zur direkten Kontrolle haben die Biologen Gerüche von entionisiertem Wasser und sauberem Plastik verwendet.

Das Verhalten der Schildkröten war laut Ausführungen von Joseph Pfaller bezeichnend: Im Vergleich zu den Kontrollgerüchen hielten sie ihre Nasen mehr als drei Mal länger aus dem Wasser, sobald die Forscher den Geruch von Essen oder von Plastik mit Ablagerungen über das Wasser geleitet haben. Studienleiter Pfaller zeigt sich in seinem Forschungsbericht überrascht, „dass die Schildkröten auf Gerüche aus Plastik mit den Biofilm-Ablagerungen mit der gleichen Intensität reagiert haben wie auf ihr natürliches Futter“.