Coronavirus: Die Serie A muss ihren Spielbetrieb einstellen

In Italien wurden seit Ende Februar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen, so auch das Spitzenspiel am Sonntag zwischen Meister Juventus und Inter. Der italienische Verband hat für Dienstag eine Krisensitzung angekündigt. Als vorerst letzte Serie-A-Partie ging am Montagabend das ohne Zuschauer ausgetragene Spiel zwischen Sassuolo und Brescia über die Bühne. Beim 3:0 der Hausherren traf Francesco Caputo zur Führung und hielt danach ein Blatt Papier in die Kamera, auf dem stand: "Alles wird gut gehen, bleibt zu Hause."