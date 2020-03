Chuck Norris niest mit offenen Augen

Heute, Dienstag, wird der Sohn einer streng religiösen Mutter aus dem ländlichen Oklahoma 80 Jahre alt. „Ich wuchs als Träumer auf. John Wayne war mein Held. Ich war schüchtern, unsportlich und nur ein mittelmäßiger Schüler“, sagte er im Interview mit New York Times über seine Jugend.

Dem Kampfsport hat der 1,73 Meter große (oder eher kleine – im Vergleich: Steven Seagal misst 1,93 Meter) Wahl-Texaner, der eigentlich Polizist werden wollte, viel zu verdanken. Durch seinen Martial-Arts-Freund Bruce Lee (mit ihm drehte er „Die Todeskralle schlägt wieder zu“) kam er nach Hollywood.

Lustiges Detail am Rande: „Unsere kleine Farm“-Schauspieler Michael Landon lernte von Norris Karate.

Spätestens seine Dauer-Rolle als Gesetzeshüter Cordell Walker in der TV-Serie „ Walker, Texas Ranger“ (1993–2001) machte Norris zum Hit. Sein großes Film-Comeback feierte er im Jahr 2012 in „ The Expendables“. Jetzt wird er auch im Serien-Finale von „ Hawaii Five-O“ zu sehen sein.