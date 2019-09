Wo Miley Cyrus, Hannah Montana oder Chuck Norris wählen…

Wie schaut ein Stimmzettel aus? Was musst du mithaben, um wählen zu dürfen? Was wäre gut zu wissen, bevor du die „Stimme abgibst“ wie das Ausüben des Wahlrechts oft genannt wird. Gerade die letztgenannte Formulierung führt bei Kindern mitunter zu Verwirrung: „Wieso kannst du dann noch reden, wenn du die Stimme abgegeben hast?“

Um Jugendlichen am 29. September mögliche Berührungsängste mit dem für sie neuen Vorgang zu nehmen, veranstalteten Vereine aus dem Bereich der Wiener Jugendarbeit - vor allem von Backbone, die die Aktion schon vor rund zehn Jahren initiierten, und BasE20 (Verein Wiener Jugendzentren) - am Dienstag für mehrere Stunden eine Probewahl. In Zusammenarbeit mit dem Gymnasium in der Karajangasse waren auf dem Wallensteinplatz (20. Bezirk Brigittenau) Wahlkabinen aufgebaut. Bei der Wahlkommission gab es Stimmzettel mit dem großen Aufdruck Muster.