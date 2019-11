Gut Aiderbichl: Chuck Norris und Pamela Anderson zu Besuch in Salzburg

Auch Kathrin Glock unterstützte heuer wieder – im Gepäck allerlei internationale Leinwand-Stars, wie Action-Held Chuck Norris und Baywatch-Nixe Pamela Anderson.

Legendär die Mythen um den Hollywood-Kämpfer Norris, der ja angeblich Tabasco als Augentropfen verwendet, sogar Kunstrasen zum Wachsen bringt, keine Uhr braucht, weil er bestimmt, wie spät es ist, seinen Kaffee am liebsten schwarz trinkt, ohne Wasser. Sogar in einem Karussell überholen kann und Schach in einem Zug gewinnt. Bei den Vieherln auf Gut Aiderbichl zeigte er sich aber streichelweich.