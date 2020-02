Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Stürmisch: In weiten Teilen des Landes bläst kräftiger bis stürmischer Nordwestwind. In Tirol und Vorarlberg lässt der Wind bereits in am Vormittag deutlich nach, bis zum Abend in ganz Österreich. Im Norden und Osten sind wiederholt Schauer zu erwarten, in Nordstaulagen schneit es zum Teil anhaltend. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 200m und 600m Seehöhe. Im Tagesverlauf klingen die Schauer ab und immer öfter setzt sich die Sonne durch. Im Süden ist es durchwegs trocken und auch überwiegend sonnig. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 9 Grad.