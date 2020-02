Ein Pfand wird kommen

Wir haben ein Problem mit unserem Plastikmüll. 140 Millionen Tonnen davon treiben Schätzungen zufolge in den Weltmeeren. Und dieser Müll landet in Form von Mikroplastik, also Plastikteilchen kleiner als fünf Millimeter, auch in der Nahrungskette – und damit in unseren Mägen. Im April 2019 wurden etwa im Magen eines an der italienischen Küste angespülten Pottwals 22 Kilogramm Plastikmüll gefunden. Und 2018 wiesen Wiener Forscher erstmals Mikroplastik in Stuhlproben von Probanden aus sechs Ländern nach.

Es sind aber nicht nur die Ozeane und ihre Bewohner, die unter der Plastikflut leiden. Auch in Österreich ist der Abfall nahezu allgegenwärtig. Selbst in Nationalparks fand Global 2000 im vergangenen Jahr Müll. Insgesamt 80.000 Abfälle mit einer Masse von beinahe vier Tonnen dokumentierten die Umweltschützer. Mehr als die Hälfte davon: Plastik.