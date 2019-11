Tschick und Plastik: Das Müllproblem in Österreichs Natur

Österreich rühmt sich gerne seiner sauberen Umwelt und seiner unberührten Natur. Doch auch hierzulande ist achtlos weggeworfener oder liegengelassener Müll ein Problem, wie ein aktueller Report der Naturschutzorganisation Global 2000 zeigt.

Über 80.000 Abfälle mit einer Gesamt-Masse von beinahe vier Tonnen dokumentierten die Umweltschützer in dem Bericht "Stadt-Land-Fluss". Der Müll findet sich dabei überall: in urbanen Gebieten, auf Wiesen, Weiden und selbst in Nationalparks. Und das trotz des - wie Global 2000 betont - gut funktionierenden heimischen Abfallwirtschaftssystems.