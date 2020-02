Die Mehrweg-Milchflasche ist zurück

Was vor 30 Jahren Standard war, soll wieder Standard werden: Getränke in Mehrwegflaschen. Wurden Anfang der 1990er-Jahre noch 80 Prozent aller Getränke in Österreich so abgefüllt, liegt der Anteil heute bei etwa 22 Prozent. Und selbst das nur dank des hohen Mehrweg-Anteils bei Bier von rund 60 Prozent – bei anderen Getränken liegt er unter 10, bei Milch bei 0 Prozent.

Doch genau das ändert sich jetzt. Am heutigen Freitag bringt Österreichs größte Molkerei Berglandmilch die Mehrweg-Glasflasche zurück in die heimischen Supermärkte. Rund 8 Millionen Euro wurden am Standort in Aschbach nahe Amstetten in eine moderne Wasch- und Abfüllanlage investiert, um wiederbefüllbare 1-Liter-Glasflaschen für die Hausmarke Berghof sowie die Bio-Marken von Spar und Rewe abfertigen zu können.

Weitere Gebinde wie Joghurtgläser sollen folgen, wie Geschäftsführer Josef Braunshofer bei einer Führung durch die neue Werkshalle ankündigte. 22 Cent beträgt das Pfand für die Flaschen, die Rückgabe ist in allen Filialen der Handelspartner möglich.