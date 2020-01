Spektakulärer Greenpeace-Protest gegen Plastik

Rund 30 Greenpeace-Aktivisten protestierten am Dienstagvormittag spektakulär beim Coca-Cola-Werk in Edelstal gegen den Einsatz von Wegwerfplastik. Die Umweltschützer seilten sich mit einem Transparent vom Gebäude ab. An der Fassade installierten sie eine Rohrleitung, aus der symbolisch Tausende Plastikflaschen strömten. Greenpeace fordert, dass Coca-Cola den Verpackungsmüll reduziert und im Einzelhandel auf ein Mehrwegsystem umsteigt, betonte Sprecherin Lisa Panhuber: „Bis zu 300.000 Flaschen verlassen stündlich das Werk in Edelstal. Insgesamt produziert Coca-Cola mehr als ein Viertel des PET-Mülls in Österreich.“