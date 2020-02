Ludwig missfällt Rendi-Wagners Vertrauensfrage

Die Antwort des Wiener SPÖ-Chefs ist recht eindeutig: Gefragt, ob sich die Wiener SPÖ bei der von Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner initiierten Mitgliederbefragung zu ihrer Person einbringen wird, antwortete Michael Ludwig in der Tiroler Tageszeitung: „Ich sehe dazu keine Möglichkeit.“ Und weiter: „Die Befragung wird direkt an die Mitglieder geschickt. Die Mitglieder werden dann selbst entscheiden“, so Ludwig.

Auch die Mitglieder mobilisieren will er offenbar nicht. „Ich gehe davon aus, dass, wenn die Bundesparteivorsitzende den Mitgliedern einen Fragebogen schickt, die ihn entweder ausfüllen – oder nicht ausfüllen.“