Sterbehilfe ist nicht gleich Sterbehilfe

Wenn Christiane Druml sagt, dass sie über eine Entscheidung sehr überrascht war, dann handelt es sich definitiv um eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen.

Die Juristin ist seit 13 Jahren Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt. Mit ihren Kollegen befasst sie sich mit Themen wie Künstliche Intelligenz, Intersexualität, Fortpflanzungsmedizin – und auch Sterbehilfe. In Deutschland wurde diese nun liberalisiert.

Jeder Mensch hat demnach das Recht, selbstbestimmt mithilfe von professionellen Dienstleistern aus dem Leben zu scheiden. Das gilt für alle, nicht nur für unheilbar Kranke. „Ich finde diese Entscheidung sehr bemerkenswert, weil dieser Freiheitsgedanke des Grundgesetzes nicht nur in Bezug auf Menschen mit einer schweren Erkrankung ausgesprochen wurde, sondern auch für gesunde Menschen. Also für Menschen, die in einer ganz anderen Situation sind als Menschen am Ende einer schweren und zum Tode führenden Erkrankung. Das kam für mich tatsächlich sehr überraschend und das hätte ich nach den bisherigen Diskussionen nicht erwartet“, sagt Druml.