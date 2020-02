Deutschland kippt Verbot der Sterbehilfe

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid für verfassungswidrig erklärt.

Es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, sagte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, am Mittwoch bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Das schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Damit erklärten die Höchstrichter in Karlsruhe das bisherige Verbot in Deutschland für nichtig. Geklagt hatten Erkrankte, Sterbehelfer und Ärzte.