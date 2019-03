Kampf um das Recht auf Sterbehilfe

Stefan Mezgolits liegt in seinem Bett im nordburgenländischen Draßburg. Seit Oktober 2017 kann er es nicht mehr verlassen. Der 55-Jährige leidet an Multipler Sklerose, einer chronische Entzündungs-Erkrankung und an Osteoporose. Bewegen kann er nur noch den Kopf und eine Hand. „Die Schmerzen sind oft sehr stark“, schildert Mezgolits. Sein Streben hat nur noch ein Ziel: Er will sich das Leben nehmen. „Ich will selbst entscheiden, wann meine glückliche Stunde schlägt“, sagt er im KURIER-Gespräch.

Seinen Mitmenschen wolle er ersparen, dass sie sich strafbar machen, wenn sie ihm seinen letzten Wunsch erfüllen. „Die indirekte Sterbehilfe soll von Dienstleistungsunternehmen angeboten werden“, fordert er. Nach Absprache mit mehreren Ärzten soll Schwerkranken die Möglichkeit zu einem „gewaltfreien, schmerzlosen Tod“ gegeben werden. Um das Recht auf indirekte Sterbehilfe durchzusetzen, will Mezgolits nun eine Partei gründen – und sucht für das Vorhaben dringend Unterstützer.

Mögliche Sterbehilfe könnte für eine 53-jährige Frau weitreichende Folgen haben. Sie hatte ihr Wort gehalten und soll ihrem langjährigen Lebensgefährten den Beatmungsschlauch gezogen haben. Jetzt wird sie wegen Mordes angeklagt.

Sie soll das Leben ihres Lebensgefährten um fünf Stunden verkürzt haben. Der 70-Jährige hatte sich von einer Nierentransplantation nicht mehr erholt und lag im Wiener AKH im Sterben. Die Frau eilte zu ihm ans Bett. „Wach auf! Du darfst mich nicht verlassen!“, schrie die Frau auf ihn ein. Doch ihr Mann reagierte nicht mehr.