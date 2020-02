Sterbehilfe: Österreichische Initiative heizt das Thema wieder an

Der Mediziner wartet gespannt auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, die am Mittwoch fallen soll: Die Richter entscheiden über das Verbot „geschäftsmäßiger (im Sinne von wiederholt, Anm.) Förderung der Selbsttötung“ – gemeint sind damit Ärzte. Außerdem geht es in dem Urteil darum, ob der Kauf des Betäubungsmittels Natriumpentobarbital in „extremer Sterbensnot“ zum Zweck der Selbsttötung legalisiert werden soll.

Auch in Österreich gibt es entsprechende Initiativen. Die „Österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende“ hat etwa schon 87.000 Unterschriften gesammelt. Der Wiener Rechtsanwalt Wolfram Proksch wiederum hat für drei Betroffene und eben Mediziner Hoffmann einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Eine Entscheidung wird im Frühjahr erwartet.

Aktuell ist Sterbehilfe in Österreich verboten. Weder Tötung auf Verlangen noch Suizidhilfe sind zulässig. Wählen Betroffene den Weg ins Ausland, um zu sterben – etwa in die Schweiz –, können Angehörige nicht mitkommen. Denn dann wäre das „Mitwirkung am Selbstmord“. Strafrahmen: Fünf Jahre Haft.

„Das muss auf jeden Fall fallen“, sagt Hoffmann. Wobei: Der Tod in der Schweiz sei ohnehin „ein Privileg für Reichere“. Nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten.