Keine Kugel, kaum Siege: Dem ÖSV droht ein historisches Debakel

„Mir war von Anfang an klar, dass es schwierig wird“, sagt Anton Giger und verweist auf die „sehr bescheidene Ausgangsposition“. Diesen Rückfall nur am Rücktritt von Seriensieger Marcel Hirscher festzumachen, ist dem ÖSV-Sportdirektor aber zu billig. „Es war unrealistisch, dass jemand diese Lücke schließen wird. Aber was ich mir schon wünschen würde, wäre mehr Substanz in unseren Teams.“

Es gibt sie dann übrigens doch, eine Rubrik, die von den Österreichern in diesem Winter angeführt wird: Mit 18 Läufern führt der ÖSV die Verletztenliste klar an. Die vielen Ausfälle erklären einiges, aber nicht alles.