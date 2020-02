Und was macht eigentlich Marcel Hirscher?

Marcel Hirscher ist in den vergangenen Monaten zum Gipfelstürmer geworden. Es vergeht keine Woche, in der der Salzburger nicht irgendein Bild von einer seiner Bergtouren postet. "Es ist unglaublich schön hier in den Bergen", schreibt der 30-Jährige, der den Rummel im Skiweltcup offensichtlich nicht vermisst.