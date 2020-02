Europa League: LASK schreibt Geschichte

Vor drei Jahren war der LASK noch ein Zweitligist, bestenfalls mit der Hoffnung ausgestattet, ein schlafender Riese zu sein. Am Freitag um 13 Uhr wird genau dieser Traditionsverein aus Linz einen Gegner im Achtelfinale der Europa League zugelost bekommen. Und das nach einem 2:0 gegen Alkmaar völlig zurecht.

Nach dem 1:1 im Hinspiel startete Alkmaar mit dem Wissen, dass noch keiner von drei Österreich-Besuchen mit einem Sieg geendet hatte und die Linzer zu Hause gegen Klubs aus den Niederlanden noch nie verloren haben.

Der LASK startete mit der bekannten Top-Elf, mit bekannten Stärken: Thomas Goiginger flankte präzise, Marko Raguz setzte die erste Chance per Volley ans Außennetz (6.). Auch die zweite große Möglichkeit offenbarte Schwächen der Gäste an den Flanken. Reinhold Ranftl wurde freigespielt, fand den Mann in der Mitte, Dominik Frieser köpfelte. Eine Parade von Marco Bizot mit dem Fuß verhinderte das 1:0 (19.).