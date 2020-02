Orkanwarnung: EL-Duell Salzburg gegen Frankfurt abgesagt

Das gaben die Salzburger am Donnerstag-Nachmittag bekannt. "Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden", heißt es in einer Aussendung des Vereins.

Noch kein neuer Termin

Demnach hätten ein sicherer Aufenthalt am Stadiongeländer sowie eine sichere Abreise aufgrund der prognostizierten Sturmböen nicht gewährleistet werden können. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch nicht fixiert. Ein Nachtragstermin soll aber so schnell wie möglich gefunden werden. Klar ist: Die Salzburger benötigen nach dem 1:4 in Frankfurt ein Wunder, um noch Weiterzukommen.