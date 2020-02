Sturmwarnung für Österreich: Tief Bianca bringt den Winter

Der Grund für die momentane Wetterlage ist der relativ warme Winter in Russland und Skandinavien. Wenn es in diesen Regionen im Dezember keine konstante Schneedecke gibt, gibt es keine Kaltluft, die Tiefs vom Atlantik her aufhalten können. Deshalb erleben wir in Österreich wiederholt das gleiche Spiel: Zunächst bringt der Wind warme Luft, die über dem Atlantik aufgeheizt wurde. Dann folgt der Sturm.