Wann wird’s mal wieder richtig Winter?

Während es in Wien zwischen 1981 und 2010 durchschnittlich noch 40 Tage gab, an denen Schnee liegen blieb, gab es im heurigen „Winter“ bisher einen. Ähnlich ist das in den Landeshauptstädten. In St. Pölten oder Bregenz gab es heuer noch gar keinen Schneedeckentag. Auch an den Temperaturen ist zu erkennen, dass es wärmer wird. Im langjährigen Mittel gab es in der Bundeshauptstadt 22 Tage, an denen das Thermometer den ganzen Tag nicht über den Gefrierpunkt kletterte. Heuer gab es bislang drei solcher sogenannter Eistage. In Salzburg waren es gar null.