Der Sturm ist noch lange nicht vorbei: Auf Sabine folgt Uta

Anders als Tief Petra hat Sabine nämlich noch genug Kraft, um auch am Dienstag weiter zu stürmen, wie Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann erklärt: „Nach einer Beruhigung am Montagabend wird ein weiterer Ausläufer des Tiefs am Dienstag weiter für Böen von 80 bis 100 km/h sorgen.

Der Wind wird sich in den Morgenstunden besonders in Ober- und Niederösterreich bemerkbar machen und später auch in Wien zu spüren sein.“

Ruhiges Wetter zur Wochenmitte

Nach Dienstag können die Einsatzkräfte voraussichtlich aufatmen. Am Mittwoch flaut der Wind ab, am Donnerstag ist ruhiges und – mit bis zu zehn Grad – auch relativ warmes Wetter zu erwarten. Das könnte aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm sein, wie Zimmermann erklärt: „Es schaut derzeit so aus, als würde uns das nächste Tief am Wochenende erreichen. Böen könnten erneut an die 80 km/h erreichen.“ Dieses Tief soll Uta heißen. Bleiben wir von Uta verschont, steht aber schon Victoria in den Startlöchern.