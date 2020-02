Gleich fünf Österreicher schaffen in Europa League den Aufstieg

Ebenfalls mit einem 2:1 aus dem ersten Duell reiste Wolfsburg nach Malmö. Xaver Schlager stand in der Startelf und arbeitete eifrig mit, um den Sprung in die nächste Runde zu schaffen. Brekalo brachte die Wolfsburger vor der Pause in Führung. Gerhardt und Ex-LASK-Spieler João Victor, der in der 59. Minute für Schlager ins Spiel kam, erhöhten nach dem Wechsel zur endgültigen Entscheidung.

Mit etwas Bauchweh kam AS Roma eine Runde weiter. Nach dem 1:0 in Rom reichte ein 1:1 (Treffer von Justin Kluivert) in Gent fürs Achtelfinale.