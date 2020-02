Mit fünf Toren in Graz holen sich die Capitals Rang drei

Vor dem letzten Spiel in der Platzierungsrunde haben die Vienna Capitals den KAC überholt und liegen nach einem 5:4 in Graz auf Rang drei. Die ersten Drei dürfen am Samstag ihre Viertelfinalgegner wählen.

Bei den Wienern wurde aber in Graz erneut ein Problem deutlich. US-Olympiagoalie Zapolski ist ausgerechnet jetzt in der heißer werdenden Meisterschaftsphase kein Rückhalt. Beim 1:4 gegen Bozen patzte er, beim 6:1-Kantersieg in Salzburg war er nur Zuschauer und beim Erfolg in Graz wurde er nach 20 Minuten und einem Patzer vor dem 2:3 von Starkbaum ersetzt. Nachdem die Capitals das 0:2, das 2:3 und das 3:4 egalisiert hatten, fiel die Entscheidung zum 5:4 in der 58. Minute durch Baun.

Platz eins in der Platzierungsrunde sicherte sich Bozen. Die Südtiroler gewannen bei Meister KAC 2:1 und holten den siebenten Sieg im achten Spiel.

Innsbruck hat nach dem 2:3 n.V. gegen Linz schlechte Chancen auf den letzten freien Platz im Viertelfinale. In der letzten Runde am Samstag gegen Villach müssen die Tiroler mehr Punkte machen als Znaim gegen Dornbirn.

