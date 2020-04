Maskenpflicht ab heute im Supermarkt in Österreich, bald 10.000 Tote in den USA

In Tirol hat sich die Lage in Sachen Coronavirus am Sonntag weiter verbessert. 1.076 Personen sind inzwischen wieder genesen - ein Plus von 92 gegenüber Samstagabend. Gleichzeitig kamen 34 Neuerkrankungen hinzu. Die Zahl der Infizierten lag bei 1.794 (exklusive der Genesenen) - um 59 weniger als am Samstag. 35 Personen starben im Bundesland bisher mit oder an einer Covid 19-Erkrankung. Für 23.375 Testungen lag inzwischen ein Ergebnis vor.

Die meisten Infizierten wies der vom Coronavirus am stärksten betroffene Bezirk Landeck mit 359 auf. Bereits 340 Personen waren dort aber wieder genesen. Dahinter folgten Kufstein mit 274 und Kitzbühel mit 233 Erkrankten. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren vorerst noch 184 Personen mit dem Virus infiziert. In der Stadt gibt es aber mit 186 bereits mehr Covid 19-Genesene.