Italien plant "Urlaubsbonus"; Obama über Trump: "chaotische Katastrophe"

Die japanische Regierung erwägt eine vorzeitige Aufhebung des Corona-Notstands in den meisten Provinzen des Landes. Wie japanische Medien am Sonntag unter Berufung auf Regierungsvertreter berichteten, will die Regierung den wegen der Pandemie eigentlich bis 31. Mai verhängten Notstand in 34 der 47 Präfekturen möglicherweise schon am kommenden Donnerstag, 14. Mai, aufheben.

Die übrigen Provinzen, darunter der Großraum Tokio sowie Osaka und Kyoto, gelten weiter als Gebiete, wo "besondere Vorsicht" geboten sei. Notstand bedeutet in Japan keine harte Abschottung wie in Europa. Die Bürger sind nur gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben. Man strebe an, den Notstand in vielen Präfekturen aufzuheben, wurde der Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Yasutoshi Nishimura, zitiert. Einer Umfrage der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo vom Sonntag zufolge ist mehr als die Hälfte der japanischen Bevölkerung unzufrieden damit, wie die Regierung mit der Krise umgeht.