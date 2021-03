2.668 neue Corona-Infektionen in Österreich

Abermals steigt die Zahl der Neuinfektionen im Lauf dieser Woche. Von Donnerstag auf Freitag sind 2.688 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Im Vergleich zum Beginn der Woche sind das im Tagesverlauf mehr als 1.200 Neuinfektionen pro Tag mehr.

Im Vergleich zum vergangenen Freitag sind es ebenfalls etwa 600 Neuinfektionen mehr. Damit steigt auch die 7-Tages-Inzidenz auf 173,62.

Zudem gibt es 1.899 neue Genesene. Damit steigt auch die Zahl der aktiven Fälle auf 22.544. Zuletzt gab es so viele aktive Fälle am 27. Dezember, also einen Tag nach Beginn des dritten Lockdowns.