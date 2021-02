1.518 neue Corona-Infektionen in Österreich

Vor dem Ende des dritten Lockdowns am Sonntag steigen die Zahlen im Lauf der Woche wieder an. Von Mittwoch auf Donnerstag gab es in Österreich 1.518 neue Corona-Infektionen. Im Vergleich zur Vorwoche sind das 69 Infektionen mehr. Außerdem gibt es 34 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Positives gibt es aus den Spitälern zu vermelden. Auf Normalstation gibt es 47 weniger Fälle. Auf den Intensivstationen sind es acht weniger.

Zudem gibt es 1.201 neue Genesene. Da die Zahl der Neuinfektion höher liegt, steigt damit auch die Zahl der aktiven Fälle.

Unterdessen gibt es die Diskussion, ob Tirol Aufgrund der südafrikanischen Virus-Mutation isoliert werden sollte. Was sagen Sie dazu?