Michael Häupl: "In Wien haben mehr Leute begriffen, dass Corona gefährlich ist“

Am Sonntag gab es unschöne Bilder von den Demonstrationen. Was denken Sie sich, wenn Sie so etwas sehen?

Ich finde das furchtbar, weil hier Leute, die zu Recht Sorgen haben, von Rechtsradikalen ausgenutzt werden. Befeuert von einem offensichtlich völlig ausgeklinkten Klubobmann der Freiheitlichen Partei. Das hat ja schon fast Trump-Züge, was er an Hetze betreibt. Ich verstehe gewisse Sorgen, aber das führt uns nicht zu Lösungen.

Wie kann man diese Vereinnahmung durch Rechtsextreme verhindern?

Indem man die Grundprinzipien der Aufklärung nutzt: größtmögliche Transparenz und Wahrheit. Das ist schon eine vornehme Aufgabe der Politik: Nicht Angst zu schüren, sondern Angst zu nehmen.

Ist das im vergangenen Jahr zu wenig passiert?

Seitens der Regierung ist schon viel mit Angst gearbeitet worden.

Wie erklären Sie sich, dass der dichteste Ballungsraum bei den Infektionszahlen besser da steht als die meisten anderen Bundesländer?

Ich habe den Eindruck, dass in Wien mehr Menschen begriffen haben, dass Corona gefährlich ist. Und dass die Kontrollen gut funktionieren.