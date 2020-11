Wiener Koalitionspakt: So viel Grün steckt in Rot-Pink

Keinen Geringeren als Willy Brandt und seine sozialliberale Koalition beschwor der rote Bürgermeister Michael Ludwig, als er am Montag gemeinsam mit Neos-Chef Christoph Wiederkehr die SPÖ-Neos-Koalition präsentierte. Wohl, um zu signalisieren: Wie 1969 in der BRD bricht nun auch in Wien eine neue Ära an.

Doch wird das tatsächlich passieren? Oder anders gefragt: Kommt jetzt eine radikale Abkehr von zehn Jahren rot-grüner Politik?

Vor allem in den sozialen Medien wird moniert, dass Wien mit dem Ausscheiden der Grünen aus der Stadtregierung in Sachen Verkehrs- und Klimapolitik massiv zurückfallen werde. Auch die grüne Noch-Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hatte roten Funktionären immer wieder vorgeworfen, gedanklich in den 70er-Jahren stecken geblieben zu sein.

In der SPÖ setzt man nun alles daran, diese Vorwürfe zu entkräften. Zu groß wäre ansonsten die Gefahr, junge, progressive Wähler an die Grünen zu verlieren, die früher oder später ihre aktuelle Krise überwunden haben werden. „Wir müssen die Flanke zu den Grünen schließen“, sagt ein Genosse.

Schnell liefern

Zuständig sind dafür die beiden neu geschaffenen Ressorts von Ulli Sima und Jürgen Czernohorszky.

Sima ist künftig für Planung und Verkehr zuständig. Sie muss dafür sorgen, dass es trotz des Ausscheidens der Grünen aus der Regierung weitere (und vielleicht sogar nachhaltigere) grüne Projekte geben wird. So wird zum Beispiel die Verkehrsberuhigung der Innenstadt weiter verfolgt, bis 2022 soll das Projekt umgesetzt sein.

Ebenso ein viel größerer Brocken: Die Parkpickerl-Reform. „Es ist wichtig, dass wir im Bereich Verkehr schnell Erfolge vorzeigen können“, sagt der SP-Funktionär.