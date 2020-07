Grüne Pläne: Autos raus aus der Josefstädter Straße?

Die Wiener Linien dürften damit wohl keine Freude haben: Denn in der Josefstädter Straße fährt die Straßenbahnlinie 2. Eine Begegnungszone mit einer Bim gibt es Wien noch nicht – wegen Sicherheitsbedenken.

Eingleisiger Teil für 2er

Um diese zu zerstreuen, will Fabisch den 2er vor dem Theater in der Josefstadt (wo die Straße sehr eng ist) in beide Richtungen künftig nur über ein Gleis führen.

In der Praxis bedeutet das, dass die entgegenkommende Bim mitunter warten müsste. „Es geht um 100 Meter. Das ist technisch keine Herausforderung“, so Fabisch. Für ihn ist in dem Bereich sogar eine Fußgängerzone denkbar.