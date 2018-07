Wiener Lange Gasse: Sieben Jahre bis zur Begegnungszone

„Das ist wie auf der Mariahilfer Straße“ ruft ein Radfahrer in einem grünen Kurzarmhemd einem entgegenkommenden Biker zu. Der Mann lässt einmal seine Klingel ratschen und fährt mit breitem Lächeln im Gesicht weiter. Anlass für seine gute Laune ist offenbar die neue Begegnungszone in der Lange Gasse, die nach jahrelangen Diskussionen und rund drei Monaten Bauzeit am Donnerstag eröffnet wurde.

Seinen Ausgang nahm der Umbau des Straßenabschnitts in Wien-Josefstadt vor rund sieben Jahren, als die MA28 (Straßenbau) den desolaten Belag reparieren wollte. Anrainer setzten sich daraufhin dafür ein, die Sanierung zum Anlass für eine Neugestaltung zu nehmen.

„Der Gehsteig war sehr schmal, mit einem Kinderwagen kam man kaum durch. Und Taxler sind hier gerne ausgewichen, wenn auf der Zweierlinie Stau war“, erzählt Christian Schrefel, der an einem Holztisch in der Vormittagssonne Kaffee trinkt. Er engagierte sich über den Verein Asphaltpiraten von Beginn an für den Umbau.

Zur Begegnungszone wurde letztlich ein rund 150 Meter langer Abschnitt zwischen Josefstädter Straße und Hugo-Bettauer-Platz. Fußgänger, Rad- und Autofahrer sind dort nun gleichberechtigt unterwegs – letztere maximal mit Tempo 20. Wien hat damit seine sechste Begegnungszone bekommen.