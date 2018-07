Vassilakou hält an Umbau der Wiener Rotenturmstraße fest

Während die Begegnungszone in der Lange Gasse bereits Realität ist, wird über eine solche in der Rotenturmstraße noch gestritten. Nachdem City-Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) gegen die Ausschreibung des Umbaus heftig protestiert hatte, hält Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) weiter an ihrem Vorhaben fest.

„Die Verkehrsorganisation steht fest“, sagt sie gegenüber dem KURIER. Eine Begegnungszone sei die einzige Möglichkeit, Verbesserungen für die hohe Anzahl der Fußgänger zu schaffen, während gleichzeitig weiter Autos zufahren dürfen. Dass es Veränderungen brauche, sei unbestritten. Nun gehe es darum, in einem „effizienten Verfahren“ Gestaltungsdetails zu klären, sagt sie. Dabei soll besonders die lokale Wirtschaft einbezogen werden.