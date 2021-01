1.478 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich bleibt klar im vierstelligen Bereich: 1.478 Neuinfektionen wurden von Freitag auf Samstag österreichweit gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 413.208 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.703 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 391.076 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.682 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 296 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Ampel-Kommission: "Sehr hohes Niveau"

Das Infektionsgeschehen in Österreich liegt nach wie vor auf "einem sehr hohen Niveau". Das hat die Corona-Ampel-Kommission in ihrem jüngsten Kurzbericht konstatiert. Deshalb wird empfohlen, dass die "gesetzten präventiven Maßnahmen zur Kontaktreduktion" fortgesetzt werden sollen. Insbesondere die neuen Virusmutationen bleiben ein hoher Unsicherheitsfaktor. Die Kommission betonte jedoch, dass auf die erforderliche Akzeptanz der Bevölkerung Rücksicht genommen werden muss.

Denn nur so können weiterhin notwendige Rückgänge des Ansteckungen erreicht werden. Am Montag will die Regierung über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns oder allfällige Lockerungen ab dem 8. Februar entscheiden.