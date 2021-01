Astra Zeneca Lieferprobleme: EU erwägt Notmaßnahmen

Heute wird die Europäische Arzneimittelbehörde EMA voraussichtlich eine Empfehlung zur Zulassung des Impfstoffes von Astra Zeneca geben.

Eine an sich gute Nachricht, wäre da nicht die Sache mit den Lieferproblemen: Astra Zeneca will der EU bis Ende März nämlich nur 31 Millionen statt 80 Millionen Impfdosen liefern. Es gebe Probleme bei einem Werk in Belgien, so der britisch-schwedische Pharmakonzern.

Für die europäische Impfstrategie ist das ein herber Rückschlag - auch Österreich muss seinen Impfplan adaptieren: Bis Ende März hätten alle Über-65-Jähringen geimpft werden sollen. Daraus wird jetzt wohl nichts.