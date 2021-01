Kaiser über Astra Zeneca: "Ist hier jemand betrogen worden?'"

Der britische Impfstoffhersteller AstraZeneca hat angekündigt, bis Ende März statt 80 nur 31 Millionen Dosen an die EU liefern zu wollen. Der Hersteller behauptet, es gebe ein Produktionsproblem.

In der ZiB2 war am Dienstagabend der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zu Gast. Er glaubt der Version von Astra Zeneca offenbar nicht, weil die Aktien des Herstellers trotz allem steigen: "Es ist legitim zu fragen: Ist hier jemand betrogen worden? Gibt es keine Pönalzahlungen, wenn das, was vertraglich ausgemacht und gesichert wurde, nicht da ist?"